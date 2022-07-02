На Донбасі йдуть бої, на Півдні – росіяни хочуть втримати рубежі: карта бойових дій на 2 липня

Вже протягом 129 днів триває повномасштабна війна в Україні: ЗСУ дають відсіч агресору. Найважчі бої тривають на Донбасі.

Дані про ситуацію на фронті оприлюднив Генштаб. Деталі про різні напрямки – дізнайтесь нижче.

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Ворог стає в оборону, але досі обстрілює нещадно

За інформацією наших військових, на Слов'янському напрямку російські окупанти ведуть оборонні бої. Але при цьому вони штурмують Богородичне. Та опір наших бійців зробив цей штурм безуспішним.



Карта бойових дій в Україні / Фото Liveuamap

Також росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам'янка, Гусарівка та Криничне.

На цій ділянці фронту ворог намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення.



Слов'янський напрямок / Фото Liveuamap

На Краматорському напрямку російські загарбники обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького. На напрямку Лисичанська – Золотарівки і Верхньокам'янського також. А ще вели наступ, але він був безуспішний, тому ворог відійшов.

Обстріли з ворожих мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксували на Бахмутському напрямку неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

Бої на Півдні

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів. Під вогонь потрапили райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксували й поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.



Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

Також у Генштабі повідомили, що на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на тому, щоб утримати зайняті рубері. Також роблять все, щоб не допустити просування наших підрозділів Сил оборони України.



Карта боротьби за Південь / Фото Liveuamap

Крім того, російські окупанти вели обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.

Росіяни зазнають великих втрат на війні в Україні

Вторгнувшись на нашу землю, росіяни вже втратили багато особового складу та техніки. При цьому, їхні втрати продовжуються далі. На 1 липня було відомо вже про майже 36 тисяч ліквідованих ворогів. При цьому ця цифра може бути й більшою. Адже підрахувати точну кількість в умовах інтенсивних бойових дій – майже неможливо.

Також останнім часом наша армія дуже точно і влучно розбиває ворожі тили. Втрапляють у склади зі зброєю та командні пункти. Наприклад, 1 липня Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по скупченнях ворога на Луганському напрямку. Сили ППО поцілили в логістичні центри росіян.

На Півдні українські льотчики також успішно атакували російських окупантів. Сили ЗСУ знищили декілька десятків ворогів та майже десяток одиниць ворожої техніки. Звісно, знищили ще й особовий склад ворога.

Детальніше про ситуацію на фронті від Генштабу: дивіться відео