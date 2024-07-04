Понад 150 зіткнень на фронті, гарячі бої на Донеччини: карта бойових дій на 4 липня

Сили оборони вже 861 добу стримують просування російської армії на фронті. Однак ворог не припиняє масовано штурмувати позиції у Донецькій області.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Крім того, агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, 45 авіаційних ударів, здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них – із реактивних систем залпового вогню.

До теми 1200 окупантів й понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 4 липня

Що відбувається на східному фронті

Наворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулосяв районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Вовчанська: дивіться на карті

Накількість боєзіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки – там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

Нанаші військаокупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

Біля Макіївки були бої: дивіться на карті

НаСилами оборонив районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Спірного: дивіться на карті

Наукраїнські захисникипрорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

ЗСУ зупинили спробу ворога прорвати оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

Наагресор значно активізувався – вчиняв, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

Ворог активізувався біля Нью-Йорка: дивіться на карті

Нанаші оборонціокупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки – провів там понад половину своїх атак.

Сили оборони відбили атаки біля Новоолександрівки: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворогнаших військ.

ЗСУ стримують росіян біля Георгіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Напротивникнаших позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

Ворог здійснив штурми біля Костянтинівки: дивіться на карті

Навідбулосьбіля Роботиного на Запоріжжі.

Росіяни атакували біля Роботиного: дивіться на карті

Чи мали успіх окупанти на інших напрямках

Яких втрат завдали ворогу Сили оборони

Наокупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усіуспіху не мали.Натаоперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні зта, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.