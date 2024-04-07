Ворог намагається прорвати оборону на 6 напрямках: карта бойових дій на 7 квітня

Окупанти не полишають спроб наступати й захопити нові території. Запеклі бої тривають на Сході та Півдні, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

Лише протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Майже половина з них – на Новопавлівському напрямку, де ворог не припиняє штурмів.

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На Сході тривають запеклі бої

: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.: українські захисники відбили 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

: ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

Бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

: наші захисники відбили 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог не полишає атак на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Півночі ситуація без змін

: ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.: ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.