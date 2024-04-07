Ворог намагається прорвати оборону на 6 напрямках: карта бойових дій на 7 квітня
7 квітня 2024, 08:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти не полишають спроб наступати й захопити нові території. Запеклі бої тривають на Сході та Півдні, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.
Лише протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Майже половина з них – на Новопавлівському напрямку, де ворог не припиняє штурмів.
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На Сході тривають запеклі боїКуп'янський напрямок: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Лиманський напрямок: українські захисники відбили 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на картіБахмутський напрямок: ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.
Бої на Бахмутському напрямку: дивіться на картіАвдіївський напрямок: наші захисники відбили 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на картіНовопавлівський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог не полишає атак на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті