Росіяни 45 разів атакували позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: карта бойових дій за 9 травня

Українські захисники продовжують відбивати масовані російські атаки на сході й півдні. Найгарячішим лишається Авдіївський напрямок, де окупанти 45 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Також ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Нанаші воїнив районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Петропавлівки: дивіться на карті

НаСили оборонив районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

Росіяни атакували в районі Макіївки у Луганській області: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Сили оборони тримають позиції біля Білогорівки: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Російська армія намагалася атакувати біля Євгенівки: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують противника біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наворогнаших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Ворог штурмував позиції біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник 4 рази безуспішно атакував позиції наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натапротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.