Російські війська намагаються штурмувати на Новопавлівському напрямку: карта фронту 1 березня

Сили оборони вже 737 добу борються проти російського окупаційного війська. Водночас противник не полишає надії захопити наші міста й села, тому активно проводить штурми позицій Збройних Сил.

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Зокрема нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.Українські війська відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Росія намагалася штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Збройні Сили відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.ОСУВ "Таврія" інформує, що нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбили атаки ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Які втрати у ворога в живій силі і техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Українські Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.