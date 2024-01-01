Ворог намагається прорвати оборону на Харківщині: карта бойових дій 1 січня

1 січня 2024, 10:21
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони вже 677 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів і завдають їм значних втрат.

Загалом протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Запеклі бої точаться на Авдіївському напрямку, де ворог намагається оточити місто.

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Яка ситуація на Сході

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують спроби наступати. Так, українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог атакує Куп'янський напрямок: дивіться на карті

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

Біля Бахмута точаться бої: дивіться на карті 

На Авдіївському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, українські захисники протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку також тривають запеклі бої. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 4 атаки. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Окупанти атакують поблизу Роботиного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Півночі обстановка без змін

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
Автор: Анжеліка Байбак