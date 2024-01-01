Ворог намагається прорвати оборону на Харківщині: карта бойових дій 1 січня

Сили оборони вже 677 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів і завдають їм значних втрат.

Загалом протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Запеклі бої точаться на Авдіївському напрямку, де ворог намагається оточити місто.

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Яка ситуація на Сході

Наросіяни продовжують спроби наступати. Так, українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог атакує Куп'янський напрямок: дивіться на карті

Наокупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області. Нанаші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

Біля Бахмута точаться бої: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, українські захисники протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Натакож тривають запеклі бої. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 4 атаки. НаСили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.Наукраїнські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Окупанти атакують поблизу Роботиного: дивіться на карті

На Півночі обстановка без змін

НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.