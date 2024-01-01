Ворог намагається прорвати оборону на Харківщині: карта бойових дій 1 січня
1 січня 2024, 10:21Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони вже 677 днів дають відсіч ворогу у повномасштабній війні. Українські захисники відбивають атаки російських окупантів і завдають їм значних втрат.
Загалом протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Запеклі бої точаться на Авдіївському напрямку, де ворог намагається оточити місто.
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Яка ситуація на СходіНа Куп'янському напрямку росіяни продовжують спроби наступати. Так, українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог атакує Куп'янський напрямок: дивіться на картіНа Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.
Біля Бахмута точаться бої: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, українські захисники протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.
Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на картіНа Мар'їнському напрямку також тривають запеклі бої. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 4 атаки. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.
Що відбувається на ПівдніНа Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.
Окупанти атакують поблизу Роботиного: дивіться на картіНа Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.