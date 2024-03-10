Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій 10 березня

Українські захисники вже 746 добу героїчно стримують ворога на всіх напрямках фронту. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення з загарбниками.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також 136 разів обстріляв населені пункти та позиції військових з реактивних систем залпового вогню. Найбільше росіяни сконцентрувалися на спробах наступу на Новопавлівському напрямку.

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Ситуація на Сход

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог наступальних (штурмових) дій не вів.. Нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Штурми на Бахмутському напрямку: що там відбувається

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

Росіяни продовжують спроби штурмів на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Бої у напрямку Новопавлівки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

Втрати росіян

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.