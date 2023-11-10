Росія штурмує на Харківщині, Донбасі – ЗСУ тримають позиції: карта бойових дій за 10 листопада

Російські окупанти продовжують ігнорувати звичаї війни, обстрілюючи цивільні міста, та намагаються штурмувати позиції ЗСУ на Сході. Водночас наші захисники героїчно відбивають атаки ворога.

П'ятниця, 10 листопада, – це уже 625 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про ситуацію на полі бою станом на цей час інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Сході

Росіяни зберігають військову присутність у районах своєї держави, що межують з Україною. Ворожі війська ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню ЗСУ. Власне, загарбники збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.Як інформують в ОСУВ "Хортиця", на цій ділянці фронту ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області – ЗСУ відбили 7 атак.Російські загарбники вели штурмові дії в районах Стельмахівки та Новоєгорівки, це Луганська область. Важливо, що ворог успіху не мав.Українські війська відбили близько 10 атак на околицях Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, що в Донецькій області. Також наші захисники продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, зміцнюючи свої нові позиції.

Ситуація на східних напрямках: дивіться на карті від DeepState

ОСУВ "Таврія" повідомляє, що на цій ділянці фронту ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. ЗСУ тримають позиції та завдають окупантам шалених втрат. Водночас відомо, що загарбники вели штурмові дії на південний схід від Новокалинового, Авдіївки та Первомайського, що на Донеччині. Там українські війська відбили 9 атак.Росіяни здійснили декілька безрезультатних наступальних операцій на околицях Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Разом з тим Сили оборони України відбили понад 25 атак на цій ділянці лінії зіткнення.Ворог провів даремні спроби штурмових дій на південь від Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

Зазначимо, що загалом на полі бої за минулу добу відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях Збройних Сил та населених пунктах:

26 авіаційних ударів;

2 ракетних удари;

62 удари за допомогою РСЗВ.

Південні напрямки фронту

Українські захисники відбили 4 атаки противника в околицях Вербового та Роботиного, що в Запорізькій області. Також ЗСУ продовжують наступальну операцію в районі Мелітополя.В ОСУВ "Одеса" констатують, що в районі Херсона українські воїни ведуть контрбатарейний вогонь та завдають ударів по тилу російських окупантів.

Що відбувається на південних напрямках фронту: дивіться на карті від DeepState

Наголосимо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог зазнав шалених втрат в особовому складі та техніці. Як інформують в Генштабі вранці 10 листопада, загалом відправились на лави "200-х" 309 520 ворожих вояків, лише за минулу добу – близько 800 загарбників.