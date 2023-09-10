ЗСУ утримують ініціативу на Сході, жорсткі бої біля Кліщіївки: карта боїв за 10 вересня

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та наступальної операції на Півдні. Наші воїни знищують загарбників і крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаударів, здійснив понад 38 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця"окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

Карта боїв у районі Кліщіївки

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар'їнки.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Сили оборони наступають на Півдні

Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Карта боїв на Півдні

Сили оборони потужно відпрацювали по загарбниках

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилах.оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.