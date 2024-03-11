Спроби прорвати оборону на Донеччині й невдалі штурми на Херсонщині: карта боїв на 11 березня
11 березня 2024, 08:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб наступати для захоплення українських територій. Упродовж минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.
Українські захисники й захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Яка ситуація на полі бою, передає 24 Канал.
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Що відбувається на фронтіНа Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському агресор зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.На Куп'янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не проводили.На Лиманському Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької.На Бахмутському напрямку – відбито 5 російських атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.
Яка ситуація на фронті: дивіться картуНа Авдіївському захисники відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки загарбників у районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.На Херсонському Сили оборони продовжують утримання позицій. Упродовж минулої доби противник здійснив 4 штурмові дії, успіху не мали.
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Сили борони потужно б'ють окупантів
- Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу ворога.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони агресора.