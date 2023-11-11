Російські спроби штурмів та активність ЗСУ біля Бахмута: карта бойових дій 11 листопада

На 626 добу повномасштабного вторгнення росіяни не полишають спроб штурмувати українські позиції. Особливо активно окупанти діють на Донеччині, зокрема поблизу Авдіївки.

За добу відбулося 87 бойових зіткнень – загалом противник випустив 5 ракет і завдав 83 авіаудари. Крім того, окупанти здійснили 102 обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню як по військових позиціях, так і по цивільних населених пунктах.

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Що відбувається на Сході та Півдні

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” наворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили 8 атак.Напротивник, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.Нанаші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація поблизу Бахмута лишається напруженою: дивіться на карті

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” наворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

Ворог досі намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.Наворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.Напротивник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Оперативна обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті

Ситуація на Півночі

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін.Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.