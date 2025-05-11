Противник активізувався на Гуляйпільському напрямку: карта бойових дій 11 травня

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 10 травня, на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинувши 96 КАБів.

Дивіться також Три населені пункти на Донеччині: Deep State указали, де просунулися росіяни

Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили понад 4 000 обстрілів, з них 85 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 2 470 дронів-камікадзе.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 9 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт загарбників.

На Харківському напрямку відбили 3 атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося 3 атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

Що відбувається поблизу Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 8 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 4 ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.

Що відбувається поблизу Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог проводив 2 атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів 3 марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 3 – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували 1310 окупантів, тож загальні втрати особового складу Росії перевищили 965 тисяч. Знищено ще 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи й 1 засіб ППО.