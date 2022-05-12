Наступ на Донеччині, перегрупування на Слобожанщині: карта бойових дій станом на 12 травня

Ситуація на фронті станом на 12 травня залишається напруженою на Сході та Півдні України. На Донбасі росіяни постійно намагаються піти у наступ, найважчі бої – на Донецькому напрямку.

Оперативною інформацією про ситуацію на фронті станом на ранок 12 травня поділились у Генштабі. Противник не припиняє наступ у Східній операційній зоні.

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Яка ситуація на фронті станом на 12 травня

Мета ворога – встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а також утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Волинський, Сіверський, Поліський напрямки

На цих напрямках білоруські війська виконують завдання з посилення кордону в Брестській і Гомельській областях.

В Росії, на пунктах пропуску Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби ФСБ, а також російські війська. При цьому ворог обстрілює з авіації українські прикордонні райони.

Слобожанський напрям

Тут ворожі війська перегруповуються, аби не допустити просування української армії до державного кордону. На північ від Харкова ворог обстрілює наші війська з артилерії.

Слов'янський напрям

Окупанти перегруповуються, аби наступати на Барвінкове та Слов'янськ. Аби посилити підрозділи, ворог перемістив сюди батальйонну тактичну групу та близько 300 одиниць військової техніки.

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Донецький напрям

На Донеччині російські війська хочуть розвинути наступ на таких напрямах:

на Лиманському,

Сєверодонецькому,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському.

Основні завдання для росіян тут встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька. На Лиманському напрямі ворог форсував Сіверський. У напрямку на Сіверськ противник наступає в бік Зеленої Долини і Новоселівки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська ведуть насту у напрямку Кудряшівки, Сєвєродонецька, у цьому вони мають частковий успіх. На Бахмутському – штурмує напрямок Первомайська та Комишувахи.

В Маріуполі окупанти зосередження на спробах знищити наші підрозділи в районі "Азовсталі". По заводу гатять постійно з авіації.

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Коротко про інші напрями:

Запорізький: ворог обстрілює наші підрозділи з РСЗВ та артилерії.

Південнобузький та Таврійський: противник хоче покращити тактичне положення.

На Миколаївському напрямку у районі Нової Каховки ворог готується до наведення понтонних переправ.

Бессарабський: без змін.

Карта бойових дій станом на 12 травня / Скриншот

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