На Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку росіян: карта бойових дій 12 липня
Джерело:Генштаб
Триває 870 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Російські війська продовжують активні наступальні дії та роблять спроби прорвати оборону ЗСУ.
Протягом минулої доби було 120 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни вдарили по позиціях українських військ та мирних населених пунктах п'ятьма ракетами, скинув понад сто КАБів та здійснив 4480 обстрілів.
Дивіться також Ворог запустив по Україні ракети і "Шахеди": як відпрацювала ППО
Як ситуація на фронтіНа Харківському напрямку росіяни продовжували активні дії. Загалом там зафіксували 6 ворожих штурмів поблизу Вовчанська та Глибокого.
Росіяни атакували біля Вовчанська та Глибокого: дивіться на карті
На Куп’янському напрямку було 7 бойових зіткнень за добу. ЗСУ відбивали атаки поблизу Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.
ЗСУ відбивали атаки біля Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 штурмових дій противника біля Макіївки та Невського.
ЗСУ відбили атаки біля Макіївки: дивіться на картіНа Сіверському напрямку українська армія відбила 8 атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.
Росіяни атакували поблизу Білогорівки: дивіться на картіНа Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 5 російських спроб прорвати оборону біля Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.
Ворог намагався прорватися біля Кліщіївки: дивіться на картіНа Торецькому напрямку
Росія атакувала Торецьк: дивіться на картіНа Покровському напрямку наші війська відбивали 41 атаку росіян поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник особливо зосередив зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.
Біля Новоолександрівки пройшло 14 боєзіткнень: дивіться на картіНа Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там росіяни 6 разів проводили штурми українських позицій.
Росіяни атакували біля Георгіївки: дивіться на картіНа Времівському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ 11 штурмів разів. Найбільш активні дії були неподалік Урожайного Донецької області, де зафіксували 7 атак.
Росія атакувала Урожайне 7 разів: дивіться на картіНа Гуляйпільському напрямку обстановка значних змін не зазнала. ЗСУ відбили 1 атаку у бік Гуляйполя. Втрат позицій немає. На Оріхівському напрямку було два бойових зіткнення. Одне з них – неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.
Ворог штурмували позиції біля Малої Токмачки: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку росіяни продовжують робити спроби вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. 2 рази вони безуспішно атакували на цьому напрямку. На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань немає. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська зберігають військову присутність. Вони також проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та обстрілюють населені пункти.