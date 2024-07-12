На Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку росіян: карта бойових дій 12 липня

Триває 870 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Російські війська продовжують активні наступальні дії та роблять спроби прорвати оборону ЗСУ.

Протягом минулої доби було 120 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни вдарили по позиціях українських військ та мирних населених пунктах п'ятьма ракетами, скинув понад сто КАБів та здійснив 4480 обстрілів.

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Як ситуація на фронті

Наросіяни продовжували активні дії. Загалом там зафіксували 6 ворожих штурмів поблизу Вовчанська та Глибокого.

Росіяни атакували біля Вовчанська та Глибокого: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку було 7 бойових зіткнень за добу. ЗСУ відбивали атаки поблизу Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

ЗСУ відбивали атаки біля Синьківки: дивіться на карті

НаЗСУ відбили 11 штурмових дій противника біля Макіївки та Невського.

ЗСУ відбили атаки біля Макіївки: дивіться на карті

Наукраїнська армія відбила 8 атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

Росіяни атакували поблизу Білогорівки: дивіться на карті

НаЗСУ зупинили 5 російських спроб прорвати оборону біля Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

Ворог намагався прорватися біля Кліщіївки: дивіться на карті

На

ворог здійснив 18 атак біля населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

Росія атакувала Торецьк: дивіться на карті

Нанаші війська відбивали 41 атаку росіян поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник особливо зосередив зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.

Біля Новоолександрівки пройшло 14 боєзіткнень: дивіться на карті

НаЗСУ продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там росіяни 6 разів проводили штурми українських позицій.

Росіяни атакували біля Георгіївки: дивіться на карті

Наросіяни штурмували позиції ЗСУ 11 штурмів разів. Найбільш активні дії були неподалік Урожайного Донецької області, де зафіксували 7 атак.

Росія атакувала Урожайне 7 разів: дивіться на карті

Наобстановка значних змін не зазнала. ЗСУ відбили 1 атаку у бік Гуляйполя. Втрат позицій немає. Набуло два бойових зіткнення. Одне з них – неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

Ворог штурмували позиції біля Малої Токмачки: дивіться на карті

Наросіяни продовжують робити спроби вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. 2 рази вони безуспішно атакували на цьому напрямку. Наобстановка не зазнала суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань немає. Наросійські війська зберігають військову присутність. Вони також проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та обстрілюють населені пункти.