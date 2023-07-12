На Сході тривають тяжкі бої, ЗСУ просуваються на Півдні: карта бойових дій 12 липня

Українські захисники дають відсіч ворогу на 5 напрямках на Сході. Ворог не полишає спроб наступати поблизу Авдіївки.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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Ворог безрезультатно наступає на Сході

Напротягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області. На, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Південне та Іванівське Донецької області.

Яка ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. Водночас окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі, Сєверне та Невельське Донецької області.

ЗСУ стримували наступ в районі Авдіївки: дивіться на карті

На, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда та Єлизаветівка Донецької області.

Яка ситуація біля Мар'їнки: дивіться на карті

ЗСУ закріплюються на Півдні

Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Ольгівське Запорізької області;

Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон;

Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині.

Напротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Одрадного, Сторожевого, Рівнополя та Макарівки. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Благодатне, Макарівка та Пречистівка Донецької області.Напротивник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них:Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта боїв на Півдні

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Карповичі, Миколаївка Чернігівської області;

Сопич, Ромашкове Сумської області;

Стрілеча, Ветеринарне, Строївка і Сотницький Козачок на Харківщині.

Успіхи ЗСУ за добу

Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Напротивник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 20 населених пунктів. Зокрема це:Нанаші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: