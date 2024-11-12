Росіяни наступають в районі Покровська та атакують біля Курахового: карта фронту 12 листопада

Російська армія використовує свою перевагу в живій силі та техніці й безупинно атакує українські позиції. Складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку. Лише за минулу добу там Сили оборони відбили 57 ворожих атак.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російська армія вісім разів безрезультатно штурмувала позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Окрім цього, ворог скинув дві керовані бомби на населений пункт Козача Лопань.

Росіяни штурмують Вовчанськ: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося три російські атаки. Українським Силам оборони вдалося відбити штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог активно застосовував авіацію. Зарічне, Лиман та Ямполівка зазнали ударів керованими авіаційними бомбами. Загарбники також десять разів атакували українські позиції та намагалися вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Невське, Терни Новомихайлівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм поблизу Виїмки. Окрім цього, російська армія завдала авіаційних ударів по районах Закітного, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог активно застосовує авіацію. Окупанти тричі безрезультатно атакували українські позиції в районі Часового Яру.

Яка ситуація поблизу Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку російська армія чотири рази штурмувала українські позиції в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українська армія зупинила 50 наступальних дій росіян в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Російські атаки в основному були сконцентровані в напрямку Селидового та Променя.

Ворог атакує в напрямку Селидового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 57 атак. Російська армія намагалася просунутися поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дального, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.

Яка ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів українських позицій в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. А також активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Оріхівському напрямку російська армія один раз атакувала українські позиції поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог п'ять разів безрезультатно намагався витіснити українські Сили оборони. Окрім цього, завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам'янці та Веселому.

На Волинському та Поліському напрямках наразі не виявили жодних ознак формування ворожих наступальних угрупувань.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з російської території застосовує артилерію та авіацію по українських населених пунктах.