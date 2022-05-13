Ворог наступає у Східній операційній зоні: карта бойових дій станом на 13 травня

Найбільш напруженою ситуація залишається на Сході та Півдні. Там ворог намагається просуватися, але зазнає поразки через майстерні дії Збройних Сил України.

Оперативну інформацію щодо ситуації на фронтах станом на ранок 13 травня оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Найзапекліші бої йдуть під Ізюмом, на Донеччині та Луганщині.

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Ситуація на фронті станом на 13 травня

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над:

Донеччиною;

Луганщиною;

Херсонщиною.

Окрім цього, ворог намагається утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. Одночасно загарбники підтримують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

Волинський і Подільський напрямок

На Волинському та Поліському напрямках росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля підрозділів збройних сил Білорусі були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській і Гомельській областях.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

За наявною інформацією, противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку окупанти:

вживають заходів щодо перегрупування підрозділів,

поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. Основні зусилля вони зосередили на недопущенні просування ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним;

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі Олександрівки.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи, успіху не мали.

На Курахівському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Мар'їнки.

Окупанти атакують Маріуполь

В Білгородській і Воронезькій областях Росії, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози.

Загарбники продовжують завдавати артилерійських й авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля вони зосереджували на блокуванні підрозділів наших військ в районі "Азовсталі".

З метою встановлення повного контролю над містом ворог застосовує стратегічну авіацію.

Запорізький і Південнобурзький напрямок

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли по всій лінії, а також повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали зі ствольної артилерії та мінометів у районах:

Олександрівка;

Таврійське;

Котляреве;

Ганнівка;

Осокорівка.



Карта бойових дій станом на 13 травня / Скриншот

Ворог зазнав втрат

Українські захисники уразили сім повітряних цілей:

п'ять БпЛА типу "Орлан-10";

один вертоліт Ка-52;

одну крилату ракету.

Авіація ЗСУ продовжувала завдавати противнику вогневих ударів і підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

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Тільки на Донецькому та Луганському напрямках Збройними Силами України відбито 18 атак ворога, знищено 30 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.