Ворог атакує на 7 напрямках, тривають запеклі бої: карта бойових дій на 13 березня

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу у повномасштабній війні. ЗСУ не лише захищають території від російських загарбників, але й завдають їм чималих втрат.

Лише протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Окупанти намагаються атакувати відразу на кількох напрямках.

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Яка ситуація на фронті

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Нанаші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нанаші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

НаСилами оборони відбито 7 атак противника в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Запеклі бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Натривають запеклі бої. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 26 атак ворога.

Ворог не полишає атак на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбивають атаки на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Наворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Окупанти тиснуть біля Роботиного: дивіться на карті

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безрезультатні штурми позицій наших військ.

Разом з тим, ЗСУ також завдають колосальних втрат ворогу. Так, Сили оборони протягом минулої доби завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.