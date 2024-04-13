Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: карта фронту 13 квітня

Українські Сили оборони вже 780 добу обороняють нашу державу від ворожої армії, виганяючи її з окупованих територій. Водночас ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, наразі найгарячіше на Новопавлівському та Бахмутському напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

Бахмутський напрямок. Українські захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

Яких втрат зазнала російська окупаційна армія