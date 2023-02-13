На Херсонщину перекинули 200 росгвардійців, ЗСУ знищують ворога: карта бойових дій за 13 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська за підтримки авіації намагаються наступати на кількох напрямках. На Сході України продовжуються запеклі бої.
24 Канал аналізує ситуацію на фронті за даними Генштабу ЗСУ та моніторингової карти Deepstate.
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Росгвардійці на Херсонщині, спроби наступу на Сході
Росіяни зазнають значних втрат, особливо у живій силі. Втім, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.Зверніть увагу! Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на базі відпочинку Чайка в селищі Лазурне. Для своєї безпеки, загарбники обмежили там пересування місцевих жителів.
Дедалі більше окупантів з обмороженням кінцівок
Через низький рівень забезпечення зимовим спорядженням, з січня 2023-го значно зросла кількість російських військовослужбовців з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.
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Сили оборони відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.
Водночас противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
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Ситуація на фронті: дивіться карту
Потужні удари по загарбниках
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.
Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли по 22 районах населених пунктів. Зокрема, постраждали Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.
- На Бахмутському – танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар'ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом 16 населених пунктів.
- На Авдіївському та Новопавлівському – під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар'їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.
- На Запорізькому напрямку під вогнем ворога опинилися Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.
- На Херсонському – від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів. Зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.