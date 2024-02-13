ЗСУ просуваються на Донеччині й Запоріжжі, відбивають атаки: карта бойових дій за 13 лютого
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують чинити опір російським окупантам. Особливо важкою ситуація є на Сході нашої держави. Водночас, попри шалені втрати, загарбники не припиняють спроб наступу.
Вівторок, 13 лютого, це уже 720 день від початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу відбулось 84 бойові зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.
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Ситуація по напрямкахВолинський та Поліський напрямки. Без суттєвих змін.Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у Бєлгородській області, активізує диверсійну діяльність.Бахмутський напрямок. Відбито 7 атак окупантів у районі таких населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка. У ISW кажуть, що окупанти вирішили атакувати та просуватися на захід від Бахмута – значного успіху не мають.
Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepStateЛиманський напрямок. Українські воїни відбили 3 атаки біля Тернів та Веселого.Куп'янський напрямок. Відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки.Авдіївський напрямок. Протягом доби відбито 22 атаки в районі Авдіївки та 7 атак біля Тоненького й Невельського. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.
Загарбники сунуть на Авдіївку на Донеччині: дивіться на карті від DeepStateМар'їнський напрямок. Відбито 35 атак противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Крім того, в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські сили трохи просунулися на північний схід від Побєди Донецької області.
Що відбувається в районі Мар'їнки: дивіться на карті від DeepStateНовопавлівський напрямок. Відбито атаку ворога південніше Пречистівки.Запорізький напрямок. Українські воїни відбили атаку західніше Новопокровки. Водночас аналітики констатують, що наші війська також просунулися на захід від П'ятихаток, що в Запорізькій області.
Сили оборони тримають південний напрямок: дивіться на карті від DeepState
Втрати ворога: останнє
Як зазначають в командуванні ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- А от Сили та засоби протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних безпілотних літальних апаратів.
- Загалом було знищено від початку великої війни – 397 080 російських солдатів. Лише за минулу добу – 1 090 вояків.