ЗСУ просуваються на Донеччині й Запоріжжі, відбивають атаки: карта бойових дій за 13 лютого

Сили оборони продовжують чинити опір російським окупантам. Особливо важкою ситуація є на Сході нашої держави. Водночас, попри шалені втрати, загарбники не припиняють спроб наступу.

Вівторок, 13 лютого, це уже 720 день від початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу відбулось 84 бойові зіткнення. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про ситуацію на фронті та дивіться, який вигляд має лінія зіткнення.

Дивіться також Відбулось 71 зіткнення, росіяни не відступають від Авдіївки: карта бойових дій за 14 лютого

Ситуація по напрямках

Без суттєвих змін.Ворог зберігає військову присутність у Бєлгородській області, активізує диверсійну діяльність.Відбито 7 атак окупантів у районі таких населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка. У ISW кажуть, що окупанти вирішили атакувати та просуватися на захід від Бахмута – значного успіху не мають.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Українські воїни відбили 3 атаки біля Тернів та Веселого.Відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки.Протягом доби відбито 22 атаки в районі Авдіївки та 7 атак біля Тоненького й Невельського. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

Загарбники сунуть на Авдіївку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Відбито 35 атак противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Крім того, в Інституті вивчення війни повідомляли , що українські сили трохи просунулися на північний схід від Побєди Донецької області.

Що відбувається в районі Мар'їнки: дивіться на карті від DeepState

Відбито атаку ворога південніше Пречистівки.Українські воїни відбили атаку західніше Новопокровки. Водночас аналітики констатують, що наші війська також просунулися на захід від П'ятихаток, що в Запорізькій області.

Сили оборони тримають південний напрямок: дивіться на карті від DeepState

Втрати ворога: останнє

Противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, наші воїни утримують позиції.

Як зазначають в командуванні ЗСУ, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.