На фронті відбулось 89 зіткнень, ворог зазнає втрат: карта бойових дій 13 січня

Російські війська не припиняють спроб наступу на Сході. Упродовж минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Про ситуацію на фронті станом на 13 січня повідомив Генштаб у ранковому зведені. Як змінилась карта бойових дій за добу, аналізує 24 Канал.

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Удари росіян

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали : Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.

: Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

Нанапрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Ситуація біля Куп'янська:

Нанапрямку захисники відбили 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Кліщіївка на карті:

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївка на карті:

Нанапрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак. Нанапрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Вербове на карті:

Удари ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" нанапрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безрезультатних штурмових дій.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.