Росіяни активізувалися майже на усіх ділянках фронту: карта бойових дій на 13 березня

Росіяни продовжують тиснути мало не на усіх ділянках фронту. Найбільш активно ворог атакував на Торецькому, Покровському та Курському напрямках.

Загалом за минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Ворог 8 разів атакував на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Окупанти намагаються прорватися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Дев’ять штурмів противника відбили українські воїни в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Сіверському напрямку окупанти атакували 9 разі: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупаційні війська десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

Окупаційні війська атакували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Гуляйпільському вдалося відбити 8 атак ворога: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Окупанти намагалися прорватися на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 – із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБи.

Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що згідно з аналізом бойових дій від ISW, ЗСУ вдалося просунутися в Торецьку та поблизу Покровська. Водночас окупаційні війська в Курській області, а також біля Борової, Торецька та Великої Новосілки.