ЗСУ стійко тримають оборону, наступальні дії окупантів – безуспішні: карта бойових дій 13 липня

Станом на 506 добу повномасштабного вторгнення Росія продовжує зосереджувати свої основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, а протягом останньої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

При цьому захисники України впродовж останньої доби завдали 10 авіаударів по окупантах. 8 з них були по районах зосередження особового складу, а 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Також варто зазначити, що росіяни зазнали втрат і внаслідок дій українських підрозділів ракетних військ та артилерії. Так, протягом останньої доби воїни України уразили:

район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

2 склади боєприпасів,

10 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

3 засоби протиповітряної оборони,

радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби,

станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

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в районі Берхівки, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

Ситуація поблизу Бахмута: карта

наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області., під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

ЗСУ відбивають атаки на Авдіївському напрямку: карта

ЗСУ закріплюються на Півдні України

Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області,

Козацьке Херсонської області.

Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області,

Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Він завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:Також загарбники здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них:В той самий час Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Оборонці України закріплюються на Півдні: карта