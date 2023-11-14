Ворог намагається оточити Авдіївку і штурмувати Мар'їнку: карта бойових дій за 14 листопада

Українські військові вже 629 діб відбивають потужні штурми ворога, повертаючи назад наші території. Водночас ворог невпинно намагається оточити Авдіївку у Донецькій області, а також атакує позиції ЗСУ у районі Мар'їнки.

Так, протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, а також здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, де наші захисники

Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 15 атак.

Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак.

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники

Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті

Напротивник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав.

Противник вів наступ біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Нанаші захисникизагарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Українські військові відбили атаку біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінилася ситуація на інших напрямках

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На

Які втрати мав ворог у техніці

противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та одну важливу ціль ворога.