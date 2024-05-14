Окупанти провели 31 атаку позицій ЗСУ: карта бойових дій за 14 травня

Росія не покидає спроб захопити дедалі більше українських територій. Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину нашої країни.

У Генштабі повідомили, що протягом доби ворог провів 31 атаку позицій ЗСУ. Відомо, що 20 з них досі тривають.

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Яка ситуація на Харківщині

Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування просування противника у глибину нашої країни та запобігання його контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

На Харківському напрямку наші військові відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Там ситуація наразі під контролем.

У зв'язку з інтенсивним вогнем противника, зокрема авіаційними ударами із застосуванням 10 КАБів, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Бойові дії тривають.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Продовжуються операції з прочісування міської забудови у Вовчанську, там ситуація також під контролем. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Ситуація на інших ділянках фронту

У Генштабі повідомили, що у Чернігівській та Сумській областях без суттєвих змін в положенні військ противника.

Нанапрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога. Нанапрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках. Бої тривають, ситуація контрольована.

Що відбувається на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках, втрат позицій не допущено.

Відбито атаки на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку, без успіху противника. Нанапрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках:, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.

Окупанти активізувалися на Покровському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх. Нанапрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках

, Завітне. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку росіяни намагалися безуспішно штурмувати позиції ЗСУ: дивіться на карті

Нанапрямку війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

На інших напрямках обстановка залишається без змін. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу.

Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони знищили: