Ворог 79 разів штурмував позиції ЗСУ на фронті: карта бойових дій за 14 березня

В Україні триває 750 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найактивніше ворог штурмує позиції на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

Нанаші захисникипротивника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Ворог атакував біля Табаївки: дивіться на карті

Нанаші воїнипротивника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

Росіяни штурмували позиції в районі Білогорівки: дивіться на карті

Наили оборонипротивника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога у районі Часового Яру: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Сили оборони утримують позиції біля Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворогнаших військ.

Росіяни намагалися наступати у районі Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наворогнаших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ворог атакував у районі Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійсненонаших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.