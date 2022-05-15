Противник намагається наступати, але успіху не має: карта бойових дій станом на 15 травня

Російські окупанти вже 81 день намагаються захопити Україну. На щастя, наші військові не дають їм значно просунутися.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, противник не полишає спроб наступу у Східній операційній зоні.

Важливо У Генштабі очікують на провокації у прикордонних із Білоруссю районах

Яка ситуація на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Водночас загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої держави з території Білорусі зберігається. Також наші ЗСУ готові до провокацій з боку білоруських військових.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.

Ніч на Сумщині минула не спокійно. Пізно ввечері 14 травня окупанти завдали ракетного удару по околицях села Шпилівка. А приблизно о 02:00, 15 травня, ворожа ракета спричинила значні руйнування інфраструктурі Шосткинського району.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов'янськ.

Також противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Попри втрати, продовжує вести наступ на:

Лиманському,

Сєверодонецькому,

Авдіївському,

Курахівському напрямках.

У місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

15 травня російські окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджує на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.



Бойові дії в Україні станом на ранок 15 травня / Карта Liveuamap

У Генштабі ЗСУ наголосили, що морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Досягнення Збройних Сил України

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил збили 8 повітряних цілей:

7 безпілотників типу "Орлан-10",

1 літак.

Нашим бійцям вдалося знищити взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу ЗСУ відбили 12 атак ворога, знищили 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.