Ворог намагається наступати на 4 напрямках: карта бойових дій на 15 жовтня

Українські захисники продовжують давати потужну відсіч ворогу. Сили оборони не лише відбивають атаки російських окупантів, але й крок за кроком звільняють території.

Збройні Сили України продовжують тримати оборону на Сході, а також проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку й поблизу Бахмута. Лише протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень з ворогом.

До теми Майже 900 ворогів, десятки одиниць техніки: шалені втрати ворога на 15 жовтня

Ворог намагається наступати на Сході

Наворог не полишає спроб наступати. Протягом доби ЗСУ відбили на цій ділянці фронту 10 атак противника в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Де намагався наступати ворог на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони стримують наступ поблизу Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області й Торського на Донеччині. Протягом доби ЗСУ відбили 5 атак росіян.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Наукраїнські захисники продовжують наступати південніше Бахмута. ЗСУ завдають втрат противнику у живій силі й техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ наступають біля Бахмута: дивіться на карті

Наокупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ, проте успіху не мають. Протягом доби на цій ділянці фронту відбулося 15 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Авдіївка, Тоненьке й Первомайське Донецької області.

Жорстокі бої тривають поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наукраїнські захисники відбили понад 10 атак ворога поблизу Мар'їнки. Наворог наступальних дій не вів.Наросійські військові протягом доби 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, проте успіху не мали. Наукраїнські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника. НаЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Півдні ЗСУ здійснюють наступальні операції: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натапротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.