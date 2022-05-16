Противник зосередив зусилля на Донецькому напрямку: карта бойових дій станом на 16 травня

На 82-ий день російського вторгнення в Україну ворожі війська не припиняють вести наступальні дії у Східній операційній зоні. Зараз агресор зосередився на Донецькому напрямку.

Про ситуацію на фронті станом на ранок 16 травня розповіли в українському Генштабі. Там зазначили: російська авіація продовжує завдавати удари на Сході та по об'єктах в інших регіонах України.

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Яка ситуація на фронті: головні напрямки

Слобожанський напрямок

Ворог намагається стримати українських захисників на півночі від Харкова і запобігти виходу до державного кордону. Також росіяни готують наступальні дії – це стосується підрозділів поблизу Ізюма.

На Слов'янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Росіяни доукомплектовують свої сили та поповнюють втрати.



З артилерії ворожі війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Також противник проводив повітряну розвідку.

Сіверський напрям

Противник посилив контроль за кордоном в Брянській та Курській областях, також росіяни проводять демонстраційні дії, аби утримати наших оборонців на цих напрямках. Зберігається в цьому регіоні і ймовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території Росії.

Донецький напрям

Окупанти обстрілювали всю лінію зіткнення з усього можливого озброєння, включно з авіацією. Ворог хоче виснажити українських воїнів та зруйнувати їхні фортифікаційні споруди.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках: триває наступ ворога, бойові дії.

триває наступ ворога, бойові дії. На Авдіївському напрямку: у ворога – втрати, він відійшов на попередні позиції.

у ворога – втрати, він відійшов на попередні позиції. На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках: не було активних бойових дій, противник обстрілював наші позиції.

не було активних бойових дій, противник обстрілював наші позиції. У Маріуполі ворог продовжує обстрілювати "Азовсталь" з авіації та артилерії.

Актуально Окупанти зосередяться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, – ISW Південнобузький напрям Активних бойових дій російські війська не проводили, проте обстрілювали українські позиції зі ствольної артилерії та мінометів. Це важливо! У 20-ий раз наші оборонці вдарили по російських позиціях у Чорнобаївці. У 20-ий раз наші оборонці вдарили по російських позиціях у Чорнобаївці.

Волинський та Поліський напрями Тут не було активних дій. До семи батальйонів білоруських військ продовжують прикривати кордон. Перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі має тривати до 21 травня.