Бахмутський напрямок – одна з найгарячіших точок фронту: карта бойових дій 16 квітня
16 квітня 2024, 08:37Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам і майже на всій лінії фронту тривають запеклі бої. Однак ворог не полишає спроб атакувати та захопити якомога більше територій.
Так, протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Запеклі бої точаться на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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На Сході тривають запеклі боїКуп'янський напрямок: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Лиманський напрямок: окупанти 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.
Бої на Лиманському напрямку: дивіться на картіБахмутський напрямок: ЗСУ відбили 33 атаки в районах 7 населених пунктів Луганської та Донецької областей.
Запеклі бої на Бахмутському напрямку: дивіться на картіАвдіївський напрямок: українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.
Ворог суне на Авдіївському напрямку: дивіться на картіНовопавлівський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Запеклі бої тривають на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Росіяни атакують на ПівдніОріхівський напрямок: ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області, а також північніше Приютного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області.
Бої на Оріхівському напрямку: дивіться на карті
Херсонський напрямок: ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.