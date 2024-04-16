Бахмутський напрямок – одна з найгарячіших точок фронту: карта бойових дій 16 квітня

Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам і майже на всій лінії фронту тривають запеклі бої. Однак ворог не полишає спроб атакувати та захопити якомога більше територій.

Так, протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Запеклі бої точаться на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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На Сході тривають запеклі бої

: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.: окупанти 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

Бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

: ЗСУ відбили 33 атаки в районах 7 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Запеклі бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

: українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

Ворог суне на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Запеклі бої тривають на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Росіяни атакують на Півдні

: ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області, а також північніше Приютного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області.

Бої на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

: ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.