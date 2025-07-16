Понад 170 боєзіткнень, 60 – на Покровському напрямку: карта бойових дій на 16 липня

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу та руйнують його можливості просування вглиб території України. Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті 16 липня?

За добу окупанти завдали двох ракетних і 54 авіаударів, скинувши 86 керованих авіабомб, а також здійснили 5574 обстріли, з яких 68 – з реактивних систем залпового вогню, і застосували 3869 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 бойове зіткнення. Росіяни завдали 10 авіаударів (23 керовані авіабомби), здійснили 363 обстріли, зокрема 10 – з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили 7 атак противника поблизу Вовчанська, Красного Першого та Строївки.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 5 атак у районах Степової Новоселівки, Загризового, Піщаного та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник 25 разів намагався просунутися біля Нового Миру, Новоєгорівки, Греківки, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у бік Шандриголового та Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбито 3 штурми ворога поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зареєстровано 7 боєзіткнень у районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку Ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 штурмів агресора в районах Миколаївки, Шевченка, Молодецького, Горіхового, Попового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Олексіївки, а також у напрямку Родинського, Покровська, Муравки, Філії, Дачного.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбито 27 атак у районах Запоріжжя, Піддубного, Лісного, Мирного, Маліївки, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля, а також у бік Комишувахи, Темирівки, Новохатського.

На Гуляйпільському напрямку зупинено одну атаку росіян поблизу Малинівки

На Оріхівському напрямку ворог намагався атакувати біля Новоданилівки

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 8 атак у районі Антонівського мосту та біля островів Козульський і Забич.

На Волинському і Подільському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Нагадаємо, що станом на 16 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 037 460 військових. лише за минулу добу безглузді амбіції Кремля коштували життів 1170 російських солдатів.