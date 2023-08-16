Росіяни хочуть відновити втрачені позиції, наступ ЗСУ триває: карта бойових дій 16 серпня

Війна триває – нині розпочалась 539 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти не збираються відступати, однак ЗСУ продовжують виборювати нашу свободу.

У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби на фронті відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

росіяни завдали авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Також окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.росіяни намагались наступати в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області, але марно. Однак вони завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На додачу вони обстріляли з артилерії населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських обстрілів ворога постраждали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.російські війська завдали авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них: Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.ворог вів наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського, проте успіху не досяг. Також окупанти обстріляли з артилерії 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області.сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар'їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області та обстріляв з артилерії більш ніж 10 населених пунктів, зокрема: Красногорівку, Побєду, Новомихайлівку, Антонівку та Єлизаветівку Донецької області.росіяни намагались відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, але не вдалось. Проте Росія завдала авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області й обстріляла з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них: Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них: Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Лук'янівське, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.окупанти завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів росіян постраждали такі населені пункти як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.оперативна обстановка без суттєвих змін.

Карта бойових дій 16 серпня:

ЗСУ продовжують наступ на кількох напрямках

Наразі Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони впродовж минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. На додачу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт росіян.