Гаряче на Покровському та Харківському напрямках: карта бойових дій на 16 травня

Українські військові дають російським загарбникам гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Водночас ворожа армія не залишає спроб просуватись одразу на кількох ділянках лінії зіткнення.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зосереджують зусилля на тому, щоб не допустити просування противника вглиб нашої території.

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Ситуація на Харківщині

Наворог продовжував наступальні дії та здійснив 11 атак за добу. Бої точились у районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця та Вовчанськ. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні завдання у Вовчанську та тримають ситуацію під контролем.Ворог зазнає вогневого ураження з артилерії та БпЛА. За уточненою інформацією, противник втратив приблизно 260 осіб вбитими та пораненими, а також 40 одиниць військової техніки.

Ворог 11 разів атакував на Харківщині: дивіться карту

Ситуація на інших напрямках фронту

Нанаші воїни відбили 30 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Іванівка, Берестове Харківської області та Стельмахівки, М'ясожарівки, Новоєгорівки та Твердохлібове Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Нанаші воїни відбили 5 атак у районах Новосадового та Торського Донецької області. Навідбили 8 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. Набуло відбито 19 спроб наступу в районах населених пунктів Новий, Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка та на південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Росіяни намагаються покращити тактичне положення: дивіться карту

Набуло найгарячіше. Тут наші оборонці за добу відбили 45 атак у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка-1, Соловйове, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Покровському напрямку було найгарячіше: дивіться карту

НаСили оборони продовжують стримувати російських окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Славне, Парасковіївка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати нашу оборону. 15 травня наші воїни покращили тактичне положення в районі Побєди. Нанаші захисники відбили 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Наворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій немає.

Росія тисне біля Роботиного: дивіться карту

На Придніпровському напрямку агресор не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів побережжя річки Дніпро. Протягом минулої доби ворог вчинив 7 марних атак.

Сили оборони працюють по ворогу