Гаряче на Покровському та Харківському напрямках: карта бойових дій на 16 травня
Українські військові дають російським загарбникам гідну відсіч на всіх напрямках фронту. Водночас ворожа армія не залишає спроб просуватись одразу на кількох ділянках лінії зіткнення.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зосереджують зусилля на тому, щоб не допустити просування противника вглиб нашої території.
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Ситуація на ХарківщиніНа Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив 11 атак за добу. Бої точились у районах населених пунктів Липці, Слобожанське, Стариця та Вовчанськ. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні завдання у Вовчанську та тримають ситуацію під контролем.
Ворог зазнає вогневого ураження з артилерії та БпЛА. За уточненою інформацією, противник втратив приблизно 260 осіб вбитими та пораненими, а також 40 одиниць військової техніки.
Ворог 11 разів атакував на Харківщині: дивіться карту
Ситуація на інших напрямках фронтуНа Куп'янському напрямку наші воїни відбили 30 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Іванівка, Берестове Харківської області та Стельмахівки, М'ясожарівки, Новоєгорівки та Твердохлібове Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак у районах Новосадового та Торського Донецької області. На Сіверському напрямку відбили 8 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Краматорському напрямку було відбито 19 спроб наступу в районах населених пунктів Новий, Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка та на південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
Росіяни намагаються покращити тактичне положення: дивіться картуНа Покровському напрямку було найгарячіше. Тут наші оборонці за добу відбили 45 атак у районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка-1, Соловйове, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Покровському напрямку було найгарячіше: дивіться картуНа Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Славне, Парасковіївка на Донеччині, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати нашу оборону. 15 травня наші воїни покращили тактичне положення в районі Побєди. На Времівському напрямку наші захисники відбили 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій немає.
Росія тисне біля Роботиного: дивіться карту
На Придніпровському напрямку агресор не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів побережжя річки Дніпро. Протягом минулої доби ворог вчинив 7 марних атак.
Сили оборони працюють по ворогу
- Загалом, за добу ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 118 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та по населених пунктах. Наші воїни стримують тиск ворога по всій лінії бойового зіткнення. Нищать його особовий склад та техніку.
- Повітряні сили та артилерія протягом минулої доби уразили 35 районів зосередження особового складу росіян, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління, 2 їхніх ЗРК. Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали близько 1520 осіб.