ЗСУ мали успіх біля Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку: карта боїв за 16 вересня

Українські військові продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Водночас українські сили ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави.

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Росіяни хочуть прорвати оборону ЗСУ, але українські бійці мають успіхи

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. У свою чергу Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

ЗСУ мали успіх у районі Кліщіївки: карта боїв

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Карта боїв у районі Мар'їнки

ЗСУ мали успіх на Мелітопольському напрямку

Водночасукраїнські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки: карта

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.