ЗСУ штурмують біля Бахмута, а росіяни знову атакують Авдіївку: карта бойових дій за 16 жовтня
16 жовтня 2023, 08:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки на Сході та Півдні України. Водночас тривають наступальні дії наших військових на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
Триває 600 доба українського спротиву російської агресії. Протягом неї відбулося близько 70 бойових зіткнень.
Дивіться також Ворог намагається наступати на 4 напрямках: карта бойових дій на 15 жовтня
Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку
На Сході ситуація залишається непростою. Тут українські військові продовжують тримати оборону.На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Також протягом доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області
Непроста ситуація у районі Мар'їнки: дивіться на карті
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Водночас ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Українські військові наступають південіше Бахмута: карта
Зверніть увагу! На Авдіївському напрямку ворог знову пробував наступати. Росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.
Загострення біля Авдіївки: дивіться на карті
Яка ситуація на ПівдніНа Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку: дивіться карту