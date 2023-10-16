ЗСУ штурмують біля Бахмута, а росіяни знову атакують Авдіївку: карта бойових дій за 16 жовтня

ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки на Сході та Півдні України. Водночас тривають наступальні дії наших військових на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Триває 600 доба українського спротиву російської агресії. Протягом неї відбулося близько 70 бойових зіткнень.

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Ворог не полишає спроб захопити Авдіївку

На Сході ситуація залишається непростою. Тут українські військові продовжують тримати оборону.

НаЗСУ відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Напротивник наступальних (штурмових) дій не вів. Також протягом доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районіДонецької області

Непроста ситуація у районі Мар'їнки: дивіться на карті

Нанаші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.українські військові відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Водночас, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові наступають південіше Бахмута: карта

На Авдіївському напрямку ворог знову пробував наступати. Росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

Загострення біля Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Напротивник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку: дивіться карту

Що відбувається на інших напрямках

Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На

тапротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.