Відбита атака на Слов'янськ і ворожі обстріли Харківщини: карта бойових дій на 17 липня

Вже понад 4 місяці українська армія дає відсіч російським окупантам. ЗСУ знищують ворожі склади та командні пункти, а також борються на полі бою.

Актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті, оприлюднили в Генштабі ЗСУ. Дані про головні напрямки – читайте нижче.

Актуально ЗСУ відбили ворожі штурми на Сході: карта бойових дій станом на 18 липня

Ворог провалив наступ на Слов'янськ

росія не збирається відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Тепер її ціль змістилась на Слов'янськ. Там із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру. Також ворожі війська вели штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка, але без успіху. Також окупанти хотіли просунутись у напрямку Верхньокам'янки. Та ЗСУ дали їм гідну відсіч, через що у ворога були втрати й він мусив відходити. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.



Карта бойових дій / Фото Liveuamap

На Бахмутському напрямку росія продовжує обстрілювати наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Ворог хотів вести розвідку боєм біля Берестового та Білогорівки, але українські воїни вправно відбили цю спробу. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.



Бойові дії на Донбасі / Фото Liveuamap

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Ворог бив з авіації поблизу Кам'янки, Щербаків та Малих Щербаків.

Бої на Харківщині та Півдні

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".



Карта боротьби за Харківщину / Фото Liveuamap



На Південнобузькому напрямку були ворожі обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. При цьому в Генштабі попереджають, що є загроза таких повторних ударів.



Південь України / Фото Liveuamap

ЗСУ руйнують плани путіна

Американський Інститут вивчення війни повідомив, що в путіна є плани захопити Харків і всю область. Його посіпаки та злочинці вже могли отримати такий наказ. Аналітики зауважили, що російські війська намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова з 26 червня. Однак, захоплення Дементіївки немає значення для оборони території росії від наступальних дій України.

Але останнім часом ЗСУ так нищать окупантів разом із їхніми складами та командними пунктами, що плани путіна можуть розлетітись, як ті склади. Наприклад, на Півдні ЗСУ знищили декілька десятків окупантів та ворожу техніку за один день, 16 липня.

Також вибухи було чути в тимчасово окупованому місті Алчевськ, що на Луганщині. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS. Саме від цих систем у них починається істерика, адже ЗСУ працюють майстерно і точно по ворожих цілях.

Дізнайтесь більше про вдалу роботу HIMARS: дивіться відео