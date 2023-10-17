Ворог намагається оточити Авдіївку та повернути втрачені позиції: карта бойових дій 17 жовтня

Українські військові продовжують давати гідну відсіч ворогу. Крім цього, триває наступальна операція на кількох напрямках, попри загострення ситуації на Лимано-Куп'янському напрямку.

Росія продовжує свою злочинну повномасштабну війну проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

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Ситуація на всіх напрямках фронту

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів. Наситуація залишається незмінною. Наросіяни зберігають свою присутність та намагаються створювати диверсійні групи, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки фронту. Наукраїнські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Напротивник наступальних дій не вів. Нанаші захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка. Сили оборони України продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Наворог намагається оточити Авдіївку. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога.

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться карту

Нанаші захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та Пречистівки.

Наші воїни успішно відбивають атаки біля Золотої Ниви: дивіться карту

Нанаші захисники утримують позиції південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

НаСили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії. Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.