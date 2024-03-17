Напружені бої на Сході та спроби окупантів вибити плацдарм: карта бойових дій 17 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські оборонці продовжують вже 753 добу відбивати російську навалу. Лише за минулий день відбулося 58 бойових зіткнень з ворогом.
Зазначається, що ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, відомо про жертви серед цивільного населення.
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Ситуація на СходіКуп’янський напрямок. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Лиманський напрямок. Наші воїни відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Бахмутський напрямок. Відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
Штурми поблизу Бахмута: дивіться на картіАвдіївський напрямок. Нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на картіНовопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Бої проти окупантів біля Мар'їнки: дивіться на карті
Обстановка на ПівдніОріхівський напрямок. Ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Окупанти не полишають спроб штурмувати Роботине: дивіться на картіХерсонський напрямок.