Окупанти намагаються посилити наступальні підрозділи: карта бойових дій станом на 18 травня

Російські окупанти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Там загарбники намагаються посилити наступальні угруповання.

Про ситуацію на фронті інформують у Генеральному штабі ЗСУ. Актуальну карту бойових дій можете побачити далі.

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На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповнені запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення.

Яка ситуація на кордоні

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Загроза завдання з території білорусі ракетних та авіаційних ударів по Україні, на жаль, зберігається.

Ворог також зосередив свої війська у прикордонних районах Брянської та Курської областей для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об'єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

Що відбувається за іншими напрямками

На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник. На Слов'янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до 15 вертольотів.

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У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми – ствольної артилерії.

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.



Актуальна карта бойових дій станом на 18 травня / Фото Liveuamap

Досягнення наших ЗСУ за добу

За попередню добу, 17 травня, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один безпілотник та 4 крилатих ракети.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 12 атак ворога, а також знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

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