ЗСУ відбили понад 25 штурмів і атак ворога на Покровському напрямку: карта бойових дій 18 липня

Захисники України 876 добу дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. Однак ворог не відмовляється від спроб штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Генштаб ЗСУ повідомив, яка ситуація на різних напрямках фронту.

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Яка ситуація на фронті

окупанти продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Ворог активно задіював для ударів бомбардувальну авіацію.

Бойові зіткнення відбулися в районі Вовчанська: дивіться на карті

кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.українські воїни зупинили 10 атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.Сили оборони України відбили 10 штурмових дій. Ворожа армія намагалася просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки і Роздолівки.

Окупанти хотіли просунутися вперед поблизу декількох населених пунктів на Сіверському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ зупинили 6 спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Загарбники вчора продовжували активно діяти. Загалом, російські війська 29 разів проводили атаки на позиції наших захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Ворог завдавав авіаударів КАБами.українські військові відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.армія противника здійснила 3 штурми наших позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.відбулось 7 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам'янського і П'ятихаток.окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. Відомо, що 5 атак росіян успіху не мали.оперативна обстановка без особливих змін. Там не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.