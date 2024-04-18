Росія відновила наступ на Куп'янському напрямку: карта бойових дій за 18 квітня

Російська армія вже 785 день намагається тиснути на лінію фронту в Україні. Так, окупанти після перерви відновили свої штурмові дії на Куп'янському напрямку.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході Україні

Наворогнаші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

Ворог атакував біля Новосергіївки: дивіться на карті

НаСили оборонив районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

Росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Тернів: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Росія хотіла покращити тактичне положення біля Часового Яру: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

Біля Семенівки були бої: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,наших військ.

Ворог продовжує штурмувати район Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наокупанти, за підтримки авіації,наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Сили оборони відбили штурми окупантів біля Старомайорського: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3на позиції наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.