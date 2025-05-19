Найгарячіше знову на Покровському й Новопавлівському напрямках: карта бойових дій 19 травня
- Протягом 18 травня на фронті зафіксовано 175 боєзіткнень, російські війська здійснили понад 5 000 обстрілів.
- Найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 18 травня, на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по території України 78 авіаційних ударів, скинувши 124 КАБи.
Дивіться також ISW стверджує, що ворог захопив Багатир та кілька сіл біля Торецька: карти й аналіз бойових дій
Ситуація на лінії зіткнення
Учора росіяни здійснили 5 134 обстріли українських позицій і населених пунктів, з них 116 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 2 904 дрони-камікадзе.
У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський засіб, 2 пункти управління та ще 1 "важливу ціль противника".
На Харківському напрямку ворог 6 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.
Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті
На Куп’янському напрямку відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини та Григорівки.
Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник атакував 6 разів.
На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.
Що відбувається поблизу Часового Яру: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.
Росіяни тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.
Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи 1 раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.
На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 040 окупантів. Загальні втрати особового складу Росії перевищили 974 тисячі бійців. Окрім того, ворог зостався без 1 танка, 5 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.