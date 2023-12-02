Росіяни активізувалися біля Бахмута, поблизу Авдіївки – запеклі бої: карта бойових дій 2 грудня

Ворог не полишає спроб наступати на кількох напрямках на Сході й Півдні. Проте Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам.

Так, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Запеклі бої тривають на кількох напрямках на Сході країни.

До теми Чому Росія бреше про "оборону" біля Авдіївки: аналіз ISW

Яка ситуація на Сході

Наросіяни вели штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 13 атак окупантів. Наворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Сили оборони відбили тут 8 російських атак. Наросіяни вели штурмові дії поблизу кількох населених пунктів. Сили оборони не лише відбили 21 ворожу атаку, а продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута. ЗСУ на цій ділянці фронту завдають ворогу чималих втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Біля Бахмута побільшало ворожих атак: дивіться на карті

Натривають запеклі бої. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону й завдають ворогу значних втрат. Українські захисники відбили поблизу Авдіївки 21 російську атаку.

Ситуація біля Авдіївки: дивіться на карті

Наросіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Тривають бої біля Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наворог наступальних (штурмових) дій не вів.Наросіяни 8 разів намагалися відновити втрачене положення поблизу Роботиного, але успіху не мали. Також ворог намагався штурмувати в районі Вербового, але Сили оборони дали відсіч й відбили ще 4 атаки. НаЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. НаСили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на Лівобережжі Херсонщини: дивіться на карті

На Півночі ворог зберігає військову присутність

Натаоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натаросійська армія зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ворог також проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.