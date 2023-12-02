Росіяни активізувалися біля Бахмута, поблизу Авдіївки – запеклі бої: карта бойових дій 2 грудня
2 грудня 2023, 08:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог не полишає спроб наступати на кількох напрямках на Сході й Півдні. Проте Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам.
Так, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Запеклі бої тривають на кількох напрямках на Сході країни.
До теми Чому Росія бреше про "оборону" біля Авдіївки: аналіз ISW
Яка ситуація на СходіНа Куп'янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 13 атак окупантів. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Сили оборони відбили тут 8 російських атак. На Бахмутському напрямку росіяни вели штурмові дії поблизу кількох населених пунктів. Сили оборони не лише відбили 21 ворожу атаку, а продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута. ЗСУ на цій ділянці фронту завдають ворогу чималих втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.
Біля Бахмута побільшало ворожих атак: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону й завдають ворогу значних втрат. Українські захисники відбили поблизу Авдіївки 21 російську атаку.
Ситуація біля Авдіївки: дивіться на картіНа Мар'їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.
Тривають бої біля Мар'їнки: дивіться на картіНа Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Що відбувається на ПівдніНа Запорізькому напрямку росіяни 8 разів намагалися відновити втрачене положення поблизу Роботиного, але успіху не мали. Також ворог намагався штурмувати в районі Вербового, але Сили оборони дали відсіч й відбили ще 4 атаки. На Мелітопольському напрямку ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.
Що відбувається на Лівобережжі Херсонщини: дивіться на карті