Провальний наступ ворога на 4 напрямках, ЗСУ тримають позиції: карта бойових дій 2 липня

Ворог не полишає спроб наступати на Сході, тому основні зусилля зосереджує на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському. Проте українські захисники дають потужну відсіч ворогу вже протягом 494 днів.

Росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Лише протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на фронті

Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області;

Миропілля і Рясне Сумської області;

Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області.

Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Напротивник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це:Наворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області. Напротивник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки й Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка і Берестове – Донецької. Напротивник здійснив марні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області. На, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. Нанаші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. Наворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

Карта бойових дій на Сході

Напротивник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ на Півдні: дивіться на карті

ЗСУ завдають втрат росіянам

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: