Провальний наступ ворога на 4 напрямках, ЗСУ тримають позиції: карта бойових дій 2 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог не полишає спроб наступати на Сході, тому основні зусилля зосереджує на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському. Проте українські захисники дають потужну відсіч ворогу вже протягом 494 днів.
Росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Лише протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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Що відбувається на фронтіНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це:
- Карповичі та Кам'янська Слобода Чернігівської області;
- Миропілля і Рясне Сумської області;
- Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам'янка Харківської області.
Карта бойових дій на Сході
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.
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ЗСУ завдають втрат росіянам
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- пункт управління,
- 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,
- склад боєприпасів,
- 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
- засіб протиповітряної оборони,
- 2 станції РЕБ та ще один важливий об'єкт ворога.