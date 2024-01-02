ЗСУ надалі розширюють плацдарм на Херсонському напрямку: карта бойових дій за 2 січня

Українські військові уже 678 днів борються проти повномасштабної російської агресії, виганяючи ворога з території нашої держави. Нашим військовим вдається далі розширювати плацдарм на Херсонському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення ЗСУ з російськими загарбниками. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 800 окупантів, танки, РСЗВ, ППО: величезні втрати ворога на 2 січня

Яка ситуація на Сході України

Наукраїнські захисникибіля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили атаку ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Наокупанти наступальних чи штурмових дій не вели. Нанаші воїнипротивника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Росіяни атакували наші позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Натаокупанти наступальних чи штурмових дій не вели.НаСили оборонипротивника неподалік Роботиного Запорізької області.

Ворог атакував наші позиції біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат у техніці завдали Сили оборони ворогу

Наукраїнські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.