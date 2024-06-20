Ворог активізувався на Торецькому напрямку: карта бойових дій на 20 червня

Окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше українських територій. Сили оборони дають потужну відсіч агресору. Протягом доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

За добу, що минула, авіація, ракетні війська й артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, 4 артилерійських засоби, 3 засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об'єкт окупантів.

Дивіться також Не полишають намірів окупувати: ворог перекидає у Харківську область морську піхоту

Яка ситуація на фронті

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ і населених пунктах три ракетних удари, з застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 89 з них з РСЗВ.

Станом на 10 ранку 20 червня, сьогодні вже відбулося 47 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Куп'янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Наші захисники відбили ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському – триває бій в районі Роздолівки. Українські військові відбили вже 4 спроби загарбників просунутись уперед. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося 6 боєзіткнень. 3 атаки поблизу Іванівського й Андріївки відбито. Точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Однак, агресор успіху не має.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Особливо активними окупанти залишаються на Покровському. Від початку доби здійснили вже 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. 10 з них ще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

До речі, вчорашня активність загарбників на напрямку призвела до втрати противником 245 осіб вбитими та пораненими. Також знищено одну ББМ, артсистему та автомобіль. Пошкоджено 2 бойові броньовані машини, 4 гармати та 2 авто ворога.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Курахівському напрямку тривають 7 атак російських загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському – ворог намагається просунутися з району Водяного. Наші підрозділи стримують вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили, зазначили в Генштабі.