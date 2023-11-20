ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра: карта бойових дій 20 листопада

Українські захисники вже 635 добу звільняють територію нашої держави від загарбників та завдають ворогу шалених втрат. Так, Сили оборони продовжують тримати позиції на лівобережжі Херсонської області.

Водночас ворог не припиняє штурмувати позиції українських військових, намагаючись захопити нові населені пункти. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень, ворог завдав 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, а також здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході України

Наворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони

Ворог намагався штурмувати Синьківку: дивіться на карті

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни атакували біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Сили оборони відбили 12 атак.

Противник хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар'їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни

ЗСУ відбили атаку біля Красногорівки: дивіться на карті

Назагарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

Росіяни наступали біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати у техніці мають росіяни

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. НаСили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів противника.