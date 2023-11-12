Росія атакувала на Сході, ЗСУ ведуть наступ на Півдні: карта бойових дій за 12 листопада

Українська армія вже 627 добу виганяє російських загарбників та звільняє від них території нашої держави. Водночас росіяни невпинно штурмують позиції ЗСУ на східних ділянках фронту.

Так, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, а також здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

Наворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники

ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни намагалися наступати на Хромове: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

Росія хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

Наворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїниворога.

Сили оборони відбили штурм біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наокупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники

Росіяни активізувалися біля Вугледара: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Наворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Російська армія наступала біля Роботиного: дивіться на карті

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Яких втрат завдали ЗСУ ворогу у техніці

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Нанаші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 засоби протиповітряної оборони ворога.