Росіяни наступають у районі Діброви, ЗСУ закріплюються на Півдні: карта боїв 15 липня

Російські окупаційні війська продовжують наступати на Сході, активізувавшись у Луганській області. Сили оборони України стримують ворога та ведуть наступ на Півдні.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На зазначених напрямках продовжують тривати важкі бої. Тільки протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на основних напрямках наступу росіян

наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Завдав авіаударів в районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв в районі Діброви

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів біля Ступочок та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Сили оборони відбили атаки росіян у районі Берхівки

ворог вів безрезультатні наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Окупанти наступали біля Первомайського: карта боїв

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у Мар'їнці

противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.

Окупанти наступали в районі Новомихайлівки

Сили оборони закріплюються на Півдні

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта боїв на Півдні

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.